Популярная певица Оля Полякова по случаю первого снега засветила себя в обычной жизни без эксцентричных нарядов и макияжа на новых кадрах.
Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новым коротким видео в своих Сториз.
Под вечер во вторник, 23 ноября, в Киеве пошел первый снег. Этому обрадовались многие жители столицы, которые тут же принялись делиться в соцсетях соответствующими кадрами и радоваться приближению зимы.
Среди таких людей оказалась и Полякова. На новом видео она показала свою вечернюю прогулку. Судя по кадрам, она наслаждалась зимней сказкой в парке. Певица в длинном черном пальто прогуливалась под снегопадом с зонтиком в руках.
Выглядела Полякова очень естественно и непринужденно. Ее лицо украшал умеренный макияж, а волосы лежали без укладки. Видеть такой Олю весьма непривычно, ведь обычно певица появляется перед камерой в вызывающих сценических нарядах, с гриммом, а часто - еще и в парике.
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«С первым снегом!», - произнесла на видео звезда и послала в камеру поцелуйчик.
Она широко улыбалась, крутилась под снегом и выглядела очень счастливой.
Напомним, между Поляковой и Ефросининой заподозрили роман, появилось "доказательство".
Как сообщала Politeka, Полякова со своей "Взрослой девочкой" дала жару в прямом эфире, появилось видео.
Также Politeka писала, что Полякова в тугом наряде с вырезом затмила скромницу Ефросинину в "леопарде".