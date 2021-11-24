Популярная певица Оля Полякова по случаю первого снега засветила себя в обычной жизни без эксцентричных нарядов и макияжа на новых кадрах.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новым коротким видео в своих Сториз.

Под вечер во вторник, 23 ноября, в Киеве пошел первый снег. Этому обрадовались многие жители столицы, которые тут же принялись делиться в соцсетях соответствующими кадрами и радоваться приближению зимы.

Среди таких людей оказалась и Полякова. На новом видео она показала свою вечернюю прогулку. Судя по кадрам, она наслаждалась зимней сказкой в парке. Певица в длинном черном пальто прогуливалась под снегопадом с зонтиком в руках.

Выглядела Полякова очень естественно и непринужденно. Ее лицо украшал умеренный макияж, а волосы лежали без укладки. Видеть такой Олю весьма непривычно, ведь обычно певица появляется перед камерой в вызывающих сценических нарядах, с гриммом, а часто - еще и в парике.

«С первым снегом!», - произнесла на видео звезда и послала в камеру поцелуйчик.

Она широко улыбалась, крутилась под снегом и выглядела очень счастливой.

Напомним, между Поляковой и Ефросининой заподозрили роман, появилось "доказательство".

Как сообщала Politeka, Полякова со своей "Взрослой девочкой" дала жару в прямом эфире, появилось видео.

Также Politeka писала, что Полякова в тугом наряде с вырезом затмила скромницу Ефросинину в "леопарде".