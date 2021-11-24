23 ноября 2005 года Милан обыграл Фенербахче со счетом 4:0, а все четыре гола забил украинец Андрей Шевченко.

Ровно 16 лет тому назад, 23 ноября 2005 года, Андрей Шевченко стал первым украинским игроком, оформившим покер в матче Лиги чемпионов. Милан разгромил на выезде Фенербахче (4:0), а все четыре гола забил седьмой номер «россонери».

Официальный сайт УЕФА решил напомнить об этом легендарном событии, вызвав восторг у пользователей сети.

"Я помню эту игру, как будто это было вчера, Шевченко был потрясающим в ту ночь. Одна из вещей, которую я всю еще помню, - это фанаты Фенербахче, они считаются одни из самых диких фанатов в мире. И даже пропустив четыре гола, они продолжали яростно поддерживать свою команду"

"Шевченко мог бы забить 7 голов, если бы все его шансы были реализованы, но все же 4 мячей в матче Лиги Чемпионов заслуживают похвалы"

"Шевченко был одним из самых смертоносных нападающих в те дни - THE GOAT!"

"Деннис Бергкамп, Тьерри Анри, Рауль, Кристиан Виейри, Уэйн Руни, Алессандро Дель Пьеро .... так много, золотым веком футбола для меня был конец 90-х - начало 00-х".

Отметим, что покер Шевченко всего–навсего пятым в истории Лиги чемпионов. При этом Лионель Месси (Барселона) и Луис Адриано (Шахтер) умудрились забить по пять голов в одной игре.

🔴⚫️ When Shevchenko scored FOUR at Fenerbahçe, 16 years ago today 🔥



Who were your favourite strikers growing up?@acmilan | #UCL pic.twitter.com/hgn25xrJn0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 23, 2021

Напомним, Влад Яма поделился подробностями о неожиданной встрече с Андреем Шевченко: "Очень волновался".

Также жена Шевченко обнародовала серию его неизвестных фото, от ребенка до легендарного футболиста: "Король"

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