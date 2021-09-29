Відомий український футболіст та колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко святкує 45-річчя

Як пише Politeka.net, легендарний український футболіст Андрій Шевченко, який у свій час виступав за київське "Динамо", "Мілан" та лондонський "Челсі", колишній тренер збірної України з футболу 29 вересня святкує своє 45-річчя.

У своєму Instagram дружина футболіста американська модель польського походження Крістен Пазік опублікувала відеопідбірку фотографій Андрія Шевченка. 43-річна Крістен показала як змінився колишній тренер збірної з дитинства до 45-річчя.

"З Днем ​​народження @andriyshevchenko Ми тебе дуже любимо! Дякуємо нашій племінниці @anastasiavasyr за створення цього відео💫", - написала Крістен Пазік.

Нагадаємо, що Шевченко та американська модель Крістен Пазік одружилися 17 років тому. Подружжя виховує чоритьох синів – 16-річного Джордана, 14-річного Крістіана, 9-річного Олександра та 7-річного Райдера Габріеля.

У коментарях шанувальники привітали кумира з Днем народження.

"Це так гарно! З Днем народження 🥳", " Це так солодко! З днем ​​народження вашого чоловіка❤️", " З днем ​​народження Шева. Багато магії всього за 45 років.", " Ми його любимо🎉👏💖🇺🇦. Вітання з днем народження!", " Вітаємо!!!))) Многії літа!!!", "З Днем ​​народження, король Сходу❤️🖤 ми тебе любимо", - привітали фанати футболіста.

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