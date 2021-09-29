Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розповів про свою несподівану зустріч з легендою українського футболу Андрієм Шевченком

29 вересня культовому футболісту, а донедавна ще й головному тренеру української збірної з футболу, виповнюється 45 років. З цієї нагоди Яма поділився в Instagram вітальним постом, в якому розповів про особисте спілкування зі спортсменом. Про це пише Politeka.net.

Так, танцюрист написав, що місяць тому зустрів Шевченка на важливому заході в Маріїнському палаці.

"Я стояв за сценою, повторював свою промову і дуже хвилювався. Не кожен день треба виступати перед величезною кількістю шанованих людей на чолі з Президентом. Раптом мені на плече впала чиясь рука і я почув спокійне: "Влад, не хвилюйся, все буде в порядку"... Так, це був Він - Андрій Шевченко. Бог футболу", - розповів Яма.

Він зізнався, що присутність культового футболіста його не надто заспокоїла. Однак, танцюрист вирішив не втрачати такої можливості, і зробив спільне фото з Шевченком.

"Але коли побачив, що дівчата-гример роблять Селфи (зазвичай не турбую зірок такими проханнями, сам знаю як це і не хочу заважати), зрозумів, що хочу запам'ятати цей момент. Ось він. ШЕВА", - додав танцюрист.

Він привітав спортсмена з днем Народження і назвав його національною легендою України.

Нагадаємо, Влад Яма здивував несподіваною витівкою з Кухар на "Танцях з зірками".

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