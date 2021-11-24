Знаменитая российская актриса Светлана Светличная после скандала с исчезновением и срочной госпитализации оказалась в психиатрической клинике.

Новая беда настигла 81-летнюю звезду культового фильма «Бриллиантовая рука», сообщает издание КП со ссылкой на ее внучку Марию Ивашову.

В прошлом месяце российские СМИ писали о том, что родственники заявили о пропаже актрисы. Тогда появлялась информация о том, что похожую на Светличную женщину якобы видели у метро в Москве, когда она попрошайничала. По другой версии, с актрисой все было в порядке, однако она изменила место жительства.

Ивашова рассказала, что вся эта шумиха в СМИ подкосила здоровье ее бабушки: у актрисы возникли проблемы с сердцем, из-за которых она попала в больницу. При этом внучка Светличной утверждала, что актриса попала в реанимацию, в то время как сын Светланы Алексей Ивашов заверяет, что его мама находилась в обычной больнице.

Позже стало известно, что вскоре после госпитализации врачи обратили внимание на странное поведение Светличной, которая то становилась агрессивной, то опасалась за свою жизнь. У актрисы диагностировали поражения головного мозга, после чего ее было решено перевести в психиатрическую клинику.

Невестка актрисы по имени Ольга сообщила, что сейчас Светличная чувствует себя нормально, однако ее перспективы не радуют, пишет «360». Она отметила, что у ее свекрови «очень плохо с головой и уже не наладится никогда».

Напомним, трагичный поворот наметился в деле об исчезновении актрисы Светличной.

Как сообщала Politeka, тяжело больная звезда "Бриллиантовой руки" таинственно исчезла, родственники в панике.

Также Politeka писала, что знаменитая российская актриса больше не может ходить, состояние резко ухудшилось.