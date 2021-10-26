История таинственного исчезновения 81-летней актрисы Светланы Светличной в Москве обрастает подробностями - появились очевидцы, которые якобы видели звезду "Бриллиантовой руки".
Так, 24 октября в полицию обратился 60-летний сын Светличной Алексей Ивашов, который подал заявление о том, что мать пропала без вести - ее якобы не видели с 21 октября, на звонки она не отвечает. Также по словам Ивашова, Светличная страдает деменцией.
Согласно данным Телеграм-канала SHOT, нашлась очевидица, которая могла видеть Светличную у метро.
"Кажется, я видела пропавшую Светлану Светличную. Женщина, очень похожая на неё, 21 октября около 17:00 попрошайничала возле метро "Тургеневская", - с таким заявлением обратилась в полицию жительница Москвы.
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Также она рассказала, что "потенциальная" Светличная просила милостыню полтора часа, а затем пошла на станцию "Сретенский бульвар".
Насколько это заявление отвечает правде, пока неизвестно. Появилась информация, что актрису видели еще 22 октября - на киностудии им. Горького, ей тогда еще стало плохо и пришлось вызывать "скорую", но от госпитализации звезда отказалась.
Также выяснилось, что 20 октября Светличная побывала в гильдии актеров России, где пожаловалась на то, что над ней издеваются (предположительно, родственники, - ред.), пишет "КП".
"Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются, - обратилась Светличная. - Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили".
Председатель гильдии Валерия Гущина провела ее к специалисту в области права, а потом после этого якобы провели ее до такси, которое отвезло актрису по новому адресу в ЖК "Лосиный остров", где она поселилась с 7 октября, поближе к родственникам - так им легче будет ухаживать за ней.
По одной из версий, со Светличной все в порядке и она снова изменила место жительства.
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