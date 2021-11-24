Популярная певица Оля Полякова, которая недавно хвасталась роскошными развлечениями на Мальдивах вместе с семьей, смогла впечатлить видом на выступлении.

Артистка провела не так давно насыщенный отпуск вместе с семьей на Мальдивах, а по возвращению из отдыха сразу поспешила дать несколько выступлений. На вечере премьер с Осадчей Полякова решила блеснуть фигурой.

Причем сделала это Полякова не так, как обычно привыкла – в открытом платье с минимальной длинной и множеством вырезов. В этот раз Полякова выбрала роскошный наряд макси-длинны, полностью вышитый пайетками.

Черный цвет идеально контрастировал с белыми волнистыми локонами Поляковой, а смелый вырез на бедре показал, насколько стройная у знаменитости фигура.

Напомним, под вечер во вторник, 23 ноября, в Киеве пошел первый снег. Этому обрадовались многие жители столицы, которые тут же принялись делиться в соцсетях соответствующими кадрами и радоваться приближению зимы.

Среди таких людей оказалась и Полякова. На новом видео она показала свою вечернюю прогулку. Судя по кадрам, она наслаждалась зимней сказкой в парке. Певица в длинном черном пальто прогуливалась под снегопадом с зонтиком в руках.

Напомним, между Поляковой и Ефросининой заподозрили роман, появилось "доказательство".

Как сообщала Politeka, Полякова со своей "Взрослой девочкой" дала жару в прямом эфире, появилось видео.

Также Politeka писала, что Полякова в тугом наряде с вырезом затмила скромницу Ефросинину в "леопарде".