После того, как главная героиня шоу «Холостячка» Злата Огневич познакомилась с семьями всех оставшихся в проекте четырех участников, зрители уверенно назвали будущего победителя.
Как сообщает Politeka.net, об этом пишут в комментариях в официальном аккаунте проекта в Instagram.
Зрители пишут, что были впечатлены знакомством Златы с родными Максима Тарапаты, и уверены, что именно его выберет «Холостячка».
«Только Макс. Пора завершать шоу и не мучить влюбленных», «Очень впечатлило знакомство с родными Максима. Особенно, про то, как сестра спросила про бывшую девушку Макса. Сразу видно, что вопрос был проговорен заранее», «Конечно 2. Макс больше подходит Злате», «2 для холостяки лучший вариант», - пишут в комментариях.
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Сама Максим после знакомства рассказывал, что певицу очень хорошо приняли и в какой-то момент он даже подумал, что родные сомневаются, достоин ли он "Холостячки".
Напомним, "Холостячка" Злата Огневич в пиджаке и колготках показала свою чувственность: фото.
Как сообщала Politeka, Фаворит "Холостячки" Златы Огневич признался, сколько женщин у него было после развода: "Нельзя растворяться".
Также Politeka писала, что Злата Огневич вышла в свет в подарке от мужчины, которого выгнала из "Холостячки": "Ношу с удовольствием".