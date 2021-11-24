Фаворит "Холостячки" Златы Огневич Дмитрий Шевченко признался ей, сколько женщин у него было после развода.

Как передает Politeka.net, Злата Огневич является известной украинской артисткой. Также она стала главной героиней второго сезона шоу "Холостячка".

Так, на этот раз на одном из свиданий на "Холостячке" Дмитрий Шевченко сделал признание. Злата Огневич спросила фаворита, были ли у него отношения после развода, и сколько было женщин.

"После я встречался с двумя девочками. Это были серьёзные отношения", — сказал Дмитрий Шевченко.

"После жены у меня была одна девушка, очень хорошая, отзывчивая, добрая, весёлая. Она была бы идеальной женой. Я понимал, что я хочу быть с ней, уже осознанно. Она настолько хорошо ко мне относилась, что я думал, что она никуда не денется и всё будет хорошо. А потом, она мне сказала, что она встретила другого. Для меня это был такой урок, что нельзя растворяться в отношениях потому что это уничтожает абсолютно всё", — рассказал фаворит "Холостячки".

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