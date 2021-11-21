Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней "Холостячки", рассказал, что думает о заключении брачного контракта.

Как пишет Politeka.net, своим мнением по этому поводу 35-летняя артистка поделилась в одном из эфиров проекта. Соответствующие кадры появились на официальной странице телеканала СТБ в Инстаграм.

В новом выпуске Злата Огневич познакомилась с семьями участников проекта. Так, сестры Максима Тарапаты решили узнать, что Злата думает о заключении брачного контракта.

Огневич отметила, что для нее это был очень неожиданный вопрос.

«Ну, если бы он мне предложил, я буду принимать это решение… Сама бы не предлагала, я об этом даже не думала», - сказала «Холостчка».

В свою очередь мама Максима добавила, что переживает, как пара найдет баланс между работой и семьей. Женщина пожелала "холостячке" сделать правильный выбор на проекте.

Ранее Politeka писала, что вероятный избранник Холостячки Огневич "выдал" себя в сети: "Не упусти свое счастье".

Напомним, что Огневич призналась перед финалом "Холостячки", что влюблена: фото все объясняет.

A еще Politeka сообщала, что Огневич поразила изменениями во внешности: как выглядела" Холостячка " 8 лет назад и что было не так.