Шанувальники другого сезону реаліті-шоу "Холостячка", де головною героїнею стала Злата Огнєвіч, "розгадали" обранця співачки, який з необережності "видав" себе в мережі.

Як пише Politeka.net, на телеканалі СТБ 17 вересня відбулася прем’єра другого сезону шоу "Холостячка", де чоловіки прийшли поборотися за серце головної героїні реаліті – відомої співачки Злати Огнєвіч.

У крайньому випуску шоу проєкту виконавиця нікого не відправила додому, тому в "Холостячці" досі залишаються Максим Тарапата, Андрій Хветкевич, Андрій Задворний та Дмитро Шевченко.

Однак користувачі впевнені, що вже давно "викрили" переможця. Раніше у своєму Instagram Максим Тарапата розповів, що в Китаї, куди він поїхав після школи і де побудував успішний бізнес, у нього залишився кіт.

Однак зараз Тарапата зрозумів, що він хоче жити в Києві і планує перевезти тварину сюди.

Шанувальники "Холостячки" пов’язали це з тим, що Злата таки вибрала Максима у фіналі шоу і тому він залишається в столиці.

Загалом у мережі фанатам подобається пара Злати та Максима. Вони пишуть про це на сторінці Тарапати. Так, декілька днів тому чоловік опублікував фото зі Златою, яке засипали коментарями.

"Щиро хочеться, щоб ти залишився із Златою. 🙏😇 Переживаю і з трепетом чекаю фіналу... Подивилася щойно передачу і захвилювалася, Злата боїться стосунків на відстані. Сподіватимуся, що це не завадить. 😊💞", " Сподіваюся ви перемогли і зараз разом дивитеся зі Златою🙂", " Так, Максиме, ти найкраще, що є в цьому проекті. Побачення прекрасне, а ти чудовий. Дерзай, не прогав своє щастя. ❤️❤️❤️❤️", - написали шанувальники.

Рaніше Politeka писала, що Огнєвіч вразила змінами в зовнішності: як виглядала" Холостячка " 8 років тому і що було не так.

Нагадаємо, що переможниця "Холостяка" Анна Богдан побила одного з кавалерів Огнєвіч: "Сьогодні було все".

A ще Politeka повідомляла, що учасник "Холостячки" впустив Злату Огневич в свій будинок і тут же пошкодував: "Незручно бідному".