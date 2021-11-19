Поклонники второго сезона реалити-шоу "Холостячка", где главной героиней стала Злата Огневич, "разгадали" избранника певицы, который по неосторожности "выдал" себя в сети.

Как пишет Politeka.net, на телеканале СТБ 17 сентября состоялась премьера второго сезона шоу "Холостячка", где мужчины пришли побороться за сердце главной героини реалити – известной певицы Златы Огневич.

В крайнем выпуске шоу проекта исполнительница никого не отправила домой, поэтому в "Холостячке" до сих пор остаются Максим Тарапата, Андрей Хветкевич, Андрей Задворный и Дмитрий Шевченко.

Однако пользователи уверены, что уже давно "разоблачили" победителя. Ранее в своем Instagram Максим Тарапата рассказал, что в Китае, куда он уехал после школы и где построил успешный бизнес, у него остался кот. Однако сейчас Тарапата понял, что он хочет жить в Киеве и планирует перевезти животное сюда. Поклонники "Холостячки" связали это с тем, что Злата таки выбрала Максима в финале шоу и поэтому он остается в столице.

В целом в сети фанатам нравится пара Златы и Максима. Они пишут об этом на странице Тарапаты. Так, несколько дней назад мужчина опубликовал фото со Златой, которое засыпали комментариями.

"Искренне хочется, чтобы ты остался со Златой 🙏😇 Я переживаю и с трепетом жду финала... Посмотрела только что передачу и заволновалась, Злата боится отношений на расстоянии. Буду надеяться, что это не помешает😊💞", "Надеюсь вы победили и сейчас вместе смотрите со Златой 🙂 ", "Да, Максим, ты лучшее, что есть в этом проекте. Свидание прекрасное, а ты замечательный. Дерзай, не упусти свое счастье. ❤️❤️❤️❤️", - написали поклонники.

Ранее Politeka писала, что Огневич поразила изменениями во внешности: как выглядела "Холостячка" 8 лет назад и что было не так.

Напомним, что победительница "Холостяка" Анна Богдан избила одного из кавалеров Огневич: "Сегодня было все".

A еще Politeka сообщала, что участник "Холостячки" впустил Злату Огневич в свой дом и тут же пожалел: "Неудобно бедному".