Учасник шоу» Холостячка " зі Златою Огневич потрапив у незручне становище на індивідуальному побаченні через власні комплекси і очікування, про що відразу ж розповів після випуску.
Під час одного з ефірів Огневич побувала в квартирі кожного з учасників. І Дмитру, який приймав гостю одним з останніх, було дуже ніяково через це, адже він постійно порівнював себе з іншими.
Чоловік розповів, що постійно думав про це, у нього зіпсувався настрій і він весь час порівнював своє житло з будинками інших півфіналістів. При цьому сама Злата теж відразу зрозуміла, що щось не так і спробувала дізнатися причину.
Користувачі Мережі тут же обговорили побачене:
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"Так шкода його було в цей момент... було видно, як його з'їдали прикрі емоції, і як йому незручно бідному; він не людина для шоу і серйозно поставився до своїх почуттів, без зради, без гри.... Розумниця; Хороший хлопець, тільки не зрозумілий ні ким; ти важка людина і не тільки для Злати. Не дай Бог... Ох вже ці Дімкіни емоційні гойдалки! 😆».
Тим часом один з фаворитів артистки, 31-річний підприємець Андрій Задворний розповів у себе в Instagram, які вимоги у нього є до дівчини.
Нагадаємо, що Злата Огневич насмішила незграбним виглядом на побаченні:"Корова на льоду".
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