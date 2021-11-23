Героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич через соцсети обратилась к участнику, которого накануне выгнала с реалити-шоу.
Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич недавно выгнала с проекта "Холостячка" участника Андрея Хветкевича. После этого мужчина написал в своем Instagram трепетный пост о своем участии в проекте, выложив очаровательное фото.
"Проект "Холостячка" для меня закончился. Хотя проектом я его не считаю с момента первой встречи со Златой. Это была маленькая жизнь внутри жизни", - поделился своими переживаниями Андрей. Также он добавил, что ему было очень нелегко покинуть шоу, но он уважает решение и честность Златы.
Злата Огневич решила не молчать и обратилась к экс-участнику "Холостячки" в комментариях од его постом.
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"Андрей, я очень рада, что проект нас познакомил, спасибо за общение и волшебные свидания! За каждое из них", - написала Злата, обращаясь к Андрею, которого сама выгнала с реалити-шоу.
Напомним, Злату Огневич озадачили каверзным вопросом на "Холостячке": "Я об этом даже не думала".
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич поделилась откровением о личной жизни: "Абсолютно меня не смущают".
Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич поделилась откровением, как стала ходить к психологу: "Не выгребу сама".