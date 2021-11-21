Известная украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней "Холостячки", высказалась о своей смелости и уверенности в себе обсуждать разные важные темы с противоположным полом.

Традиционно после каждого эфира «Холостячки» Злата не только выгоняет одного из участников, но еще и делает личный разбор полетов у себя в Инстаграм. Она комментирует неловкие моменты, размышляет о том, почему все было так и рассказывает о том, что ее порадовало.

В этот раз Огневич подняла тему уверенности в себе: «Темы, которые раньше было некомфортно обсуждать с противоположным полом, теперь абсолютно меня не смущают. Я покойно веду дискуссии на личные темы, семейного положения, характера, привычек и тому подобное.

Сейчас мне намного проще строить коммуникацию с людьми, благодаря уверенности, которую я приобрела. Раньше было иначе: съемки, стиль, условия работы, я сопротивлялась, но говорила «да». И это в первую очередь про честность с собой – чего мне хочется, а чего нет», - высказывает Анна.

Также у звезды появилось фото, на котором она лежала в ванной, прикрыв самое интересное пеной.

«Давайте помечтаем. Представим, что нет условностей, и Вы можете заниматься с любимым партнёром всем, чего душа желает! Я сейчас именно о развлечениях, а не общем бизнесе, планировании, распределении обязанностей, обсуждении поездки к родителям, воспитании детей и т. д.», - отметила Злата.

Ранее Politeka писала, что вероятный избранник Холостячки Огневич "выдал" себя в сети: "Не упусти свое счастье".

Напомним, что Огневич призналась перед финалом "Холостячки", что влюблена: фото все объясняет.

A еще Politeka сообщала, что Огневич поразила изменениями во внешности: как выглядела" Холостячка " 8 лет назад и что было не так.