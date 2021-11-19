Экс-участник "Холостячки", главной героиней которого стала певица Злата Огневич, высказался об отношениях и ошибках, которые более не хочет повторять в общении.

Плахотнюк Олег покинул шоу незадолго до финала, но теперь решил высказаться об отношениях и о том, на что он готов пойти, чтобы баловать свою возлюбленную. Хотя у самого мужчины с Огневич не сложилось, он строит личные планы на будущее.

В этот раз мужчина поднял тему – кто на кухне хозяин, поскольку считает эту тему интересной и немного неоднозначной.

«Задайте мне этот вопрос несколько месяцев назад - ответ у меня совершенно был бы другим, чем сейчас… Да, мужчины, по общему признанию лучшие повара, но… не в моём случае 😂 Максимально, что я сам себе готовлю, это каши, омлеты и салаты ( из «грубо подрезанных» овощей)⠀

И раньше я считал, что это норма… Ведь я добытчик, моя задача «убить мамонта» и приволочить домой … и пусть женщина с ним «разбирается» дальше А ещё я могу ЕСТЬ …😂 Но, проект @holostyakstb открыл мне глаза. У нас столько мужчин умели, а главное любили готовить, что я действительно был в шоке - «а что так можно было?» Со стороны я понял насколько это круто, пикантно, романтично, так, по-мужски. И я понял, что в следующих отношениях, я буду стараться и учиться готовить» - высказался мужчина.

Ранее фанатам показали смонтированное видео со встречи главной героини реалити Златы Огневич с родителями участников. Певица была шокирована от заявлений матерей претендентов на ее сердце.

Ранее Politeka писала, что победительница "Холостяка" Анна Богдан избила одного из кавалеров Огневич: "Сегодня было все".

Напомним, что "Холостячка" Огневич очаровала пикантным видом в одном полотенце: "Лицо довольного человека".

A еще Politeka сообщала, что Огневич, снявшись в полупрозрачном комплекте, перешла границы скромности: "Злата, ты супер".