Спортсмен Андрей Хветкевич, участник шоу "Холостячка", покинул самый романтический проект, что стало удивлением для украинцев.

Как пишет Politeka.net, Андрей Хветкевич является успешным фридайвером мирового уровня. Звезда стал шестиразовым Рекордсменом Украины в трех из четырех глубинных дисциплинах с фридайвинга. В новом сезоне шоу "Холостячка" Андрей пришел завоевывать сердце певицы Златы Огневич. Но после 10-го выпуска Андрей покинул шоу, так как певица призналась, что не может ответить на чувства спортсмена взаимностью.

На одной из фан-страничек опубликовали фото звезды, где он стоял в пиджаке и футболке.

"Согласны с решением Златы?", - был задан вопрос.

Фанаты сразу начали обсуждать уход Андрея.

"С самого начала была уверена, что он победит", "Самый адекватный парень. Очень жаль, что ушел", "Не, не согласна. Остались самые худшие, вообще Злата не нравится", "Нет не согласна хороший парень жаль. ..", "Такой парень хороший, пусть ему повезет в любви", "Теперь нет смысла смотреть", "Беги, мужик. Может ты как раз тот, кому больше всех повезло".

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