В десятом выпуске популярного шоу "Холостячка 2" его героиня певица Злата Огневич знакомилась с родными и близкими участников.
Так, на момент начала эфира в шоу оставалось четверо женихов - Дмитрий Шевченко, Андрей Здворный, Максим Тарапата и Андрей Хветкевич, передает Politeka.net.
Первое свидание у Златы состоялось с 37-летним бизнесменом и подводным фотографом из Майями Андреем Хветкевичем. Мужчина познакомил Огневич со своей мамой и братом. Общение с его родными прошло на легкой ноте, правда, гипотетическая свекровь попросила "Холостячку" "не делать больно" ее сыну.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
Ушла из жизни известная советская актриса и звезда десятков фильмов: "Как жаль"
Мигранты едва не просочились в Украину из Беларуси, кадры: пограничники выдали детали
Ведущий "Сніданку з 1+1" Сеничкин рассказал о большой беде в семье их коллеги Мазур: "Аллочка, держитесь"
Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры
Возможно, это и стало причиной тому, что на церемонии роз Огневич попрощалась именно с Андреем Хветкевичем.
"Я понимаю, что чем дальше, тем глубже и сильнее чувства. Я не смогу ответить тебе взаимностью. Прости", - сказала Злата, отправив мужчину домой.
Хветкевич уронил скупую мужскую слезу и ответил: "Грустно уходить, конечно, не хочется. Я открывался, и это классные ощущения. Я тоже обрету свое счастье, но просто не здесь".
Пользователи бурно обсуждают неожиданное решение "Холостячки". Стоит отметить, за десять недель Андрей полюбился многим зрителям своей искренностью и чувствительностью.
"Хороший парень, такой искренний😢 дай Бог ему счастья !❤️"
"Очень достойный мужчина. Андрей, ты обязательно найдёшь своё счастье!"
"Не того Андрея выгнала: ( - ничего, ещё и второго выгонит..."
"Это грустно, меня очень растрогали 🤧слезы Андрея, это было так искренне😇 и так чувственно. Андрей прекрасный человек, я очень верю, что скоро он повстречает свою любовь!!!!🙌🙏"
"Почему?(((( самый достойный мужчина!!!! Искренний"
"Я в шоке, почему Задворного оставляют, ясно, что выиграет Макс, но сегодня должен был пойти не тот Андрей... Ждем еще Рому в финале"
Напомним, мама участника-миллионера "Холостячки" провела серьезную беседу со Златой Огневич: интрига нарастает
Как сообщала Politeka, вероятный избранник Холостячки Огневич "выдал" себя в Сети: "Не упусти свое счастье"
Также Politeka писала, что «Холостячка» Огневич понежилась в ванной, прикрывшись одной пеной: «Давайте помечтаем»