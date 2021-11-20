В десятом выпуске популярного шоу "Холостячка 2" его героиня певица Злата Огневич знакомилась с родными и близкими участников.

Так, на момент начала эфира в шоу оставалось четверо женихов - Дмитрий Шевченко, Андрей Здворный, Максим Тарапата и Андрей Хветкевич, передает Politeka.net.

Первое свидание у Златы состоялось с 37-летним бизнесменом и подводным фотографом из Майями Андреем Хветкевичем. Мужчина познакомил Огневич со своей мамой и братом. Общение с его родными прошло на легкой ноте, правда, гипотетическая свекровь попросила "Холостячку" "не делать больно" ее сыну.

Возможно, это и стало причиной тому, что на церемонии роз Огневич попрощалась именно с Андреем Хветкевичем.

"Я понимаю, что чем дальше, тем глубже и сильнее чувства. Я не смогу ответить тебе взаимностью. Прости", - сказала Злата, отправив мужчину домой.

Хветкевич уронил скупую мужскую слезу и ответил: "Грустно уходить, конечно, не хочется. Я открывался, и это классные ощущения. Я тоже обрету свое счастье, но просто не здесь".

Пользователи бурно обсуждают неожиданное решение "Холостячки". Стоит отметить, за десять недель Андрей полюбился многим зрителям своей искренностью и чувствительностью.

"Хороший парень, такой искренний😢 дай Бог ему счастья !❤️"

"Очень достойный мужчина. Андрей, ты обязательно найдёшь своё счастье!"

"Не того Андрея выгнала: ( - ничего, ещё и второго выгонит..."

"Это грустно, меня очень растрогали 🤧слезы Андрея, это было так искренне😇 и так чувственно. Андрей прекрасный человек, я очень верю, что скоро он повстречает свою любовь!!!!🙌🙏"

"Почему?(((( самый достойный мужчина!!!! Искренний"

"Я в шоке, почему Задворного оставляют, ясно, что выиграет Макс, но сегодня должен был пойти не тот Андрей... Ждем еще Рому в финале"

Напомним, мама участника-миллионера "Холостячки" провела серьезную беседу со Златой Огневич: интрига нарастает

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