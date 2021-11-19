Главная героиня второго сезона реали-шоу "Холостячка" певица Злата Огневич встретилась с мамой участника Андрея Хветкевича; поклонники предположили, что он покинет шоу.

Как пишет Politeka.net, 35-летняя украинская певица Злата Огневич согласилась стать главной героиней второго сезона реалити "Холостячка" и сказала, что пришла на шоу, чтобы найти настоящую любовь и создать семью. Так, сейчас в "Холостячці" осталось четыре кандидата на сердце исполнительницы – Андрей Хветкевич, Андрей Задворный, Максим Тарапата и Дмитрий Шевченко.

На официальной странице шоу на TouTube опубликовали новый интересный анонс нового выпуска, где покажут встречу Огневич с мамой миллионера и фридайвера Андрея Хветкевича. В анонсе отметили, что участник очень затягивал момент встречи и предупредил "Холостячку", что можно ожидать чего угодно.

Выяснилось, что маме Хветкевича не очень нравились девушки бизнесмена. Судя по всему, разговор был напряженным

Поклонники шоу в комментариях написали, что не доверяют таким анонсам. И даже предположили, что Андрей покинет шоу.

"Лично я уже давно эти анонсы не смотрю! Опять СТБ нагло врёт!! Ой интрига! Мама любит сына! ", " Уверена всё наоборот . Думаю у мамы был сложный период и он сам сделал выбор между личной жизнью и помощью маме ,может болела . И всё будет наоборот , Андрей очень благородный ,заботливый и мудрый . А анонс фигня ) ", " В первом выпуске был тизер, как некто в таком же розовом костюме швыряет пиджак в кусты. Очевидно, Андрей в следующем выпуске уходит... ", " Андрей в розовом пиджаке ,похоже ,что действительно он будет его выкидывать в кусты", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что вероятный избранник Холостячки Огневич "выдал" себя в сети: "Не упусти свое счастье".

Напомним, что Огневич призналась перед финалом "Холостячки", что влюблена: фото все объясняет.

A еще Politeka сообщала, что Огневич поразила изменениями во внешности: как выглядела" Холостячка " 8 лет назад и что было не так.