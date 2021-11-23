Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней шоу "Холостячка-2", рассказала о подарке от участника проекта, который продолжает носить даже после его ухода.
Певица Злата Огневич решила принять участие в проекте, чтобы найти свою настоящую любовь, передает Politeka.net.
Шоу близится к финалу, и с каждым выпуском мужчин на проекте становится все меньше. Известно, что мужчины стараются удивить певицу, нередко преподнося ей подарки.
В новом сторис Злата Огневич решила рассказать, куда девает украшения и одежду, полученную от участников.
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"Вы недавно спрашивали: "Ношу ли я подарки мужчин на проекте?". Ношу с удовольствием все подарки. Вот, например, этот жакет "Balenciaga", который подарил Влад Ясько. Влад, у тебя восхитительный вкус", - поделилась звезда.
Отметим, Влад Ясько - 25-летний бизнесмен, занимается обучением инстаграм-маркетингу, а также руководит диджитал-агентством. Эти два бизнеса Влад ведет со своими друзьями-партнерами.
Из проекта бизнесмен ушел после того, как не прошел проверку на детекторе лжи. Злата Огневич сделала вывод, что Влад Ясько пришел на шоу ради пиара. Парень якобы общался с участниками предыдущих сезонов, у которых выяснял, как подольше остаться на проекте.
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А еще Politeka писала, что участник "Холостячки" впустил Злату Огневич в свой дом и тут же пожалел
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