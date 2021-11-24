Вот это вид!

Известная певица и актриса Леди Гага, которая снялась в фильме «Дом Гуччи», впечатлила красотой на общем плакате, где собрались все звезды картины.

Как передает Politeka.net, на днях в кинотеатрах состоится премьера долгожданного фильма с культовыми актерами в главных ролях. «Дом Гуччи» собрал поистине сильную компанию. В фильме кроме Леди Гаги снялись также Аль Пачино, Сальма Хайек, Джаред Лето и Адам Драйвер.

На фото с актерами Леди Гага задрала платье, продемонстрировав роскошные ножки. Сальма Хайек на ее фоне просто потерялась.

«С Днем Благодарения от Guccis. #HouseOfGucci уже идет в кинотеатрах США», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Лучше всех», «Сохраняйте сияние», «Дом Gucci такой хороший! Я люблю его так сильно», «Невероятный актерский состав», «Вы лучшие», «Какая прелесть», «Жду не дождусь премьеры», «Это будет невероятно», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Бритни Спирс и Леди Гага обменялись заявлениями: "Будь осторожна...".

Как сообщала Politeka, беременную Леди Гагу выгнали на улицу, что произошло: "Держал взаперти".

Также Politeka писала, что Леди Гага в одном лифчике засветила обвисший живот: «С Брэдли Купером уже все?».