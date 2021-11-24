Известная певица и актриса Леди Гага, которая снялась в фильме «Дом Гуччи», впечатлила красотой на общем плакате, где собрались все звезды картины.
Как передает Politeka.net, на днях в кинотеатрах состоится премьера долгожданного фильма с культовыми актерами в главных ролях. «Дом Гуччи» собрал поистине сильную компанию. В фильме кроме Леди Гаги снялись также Аль Пачино, Сальма Хайек, Джаред Лето и Адам Драйвер.
На фото с актерами Леди Гага задрала платье, продемонстрировав роскошные ножки. Сальма Хайек на ее фоне просто потерялась.
«С Днем Благодарения от Guccis. #HouseOfGucci уже идет в кинотеатрах США», - подписала фото звезда.
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В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Лучше всех», «Сохраняйте сияние», «Дом Gucci такой хороший! Я люблю его так сильно», «Невероятный актерский состав», «Вы лучшие», «Какая прелесть», «Жду не дождусь премьеры», «Это будет невероятно», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Бритни Спирс и Леди Гага обменялись заявлениями: "Будь осторожна...".
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