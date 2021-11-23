Відома співачка Леді Гага висловилася щодо звільнення Брітні Спірс від батьківського піклування і підтримала її.

Як передає Politeka.net, 39-річна Брітні Спірс є всесвітньо популярною співачкою. Як відомо, 13 років вона перебувала під батьківською опікою. Зараз артистка відновлюється від жорсткого піклування.

Так, цього разу співачка Леді Гага висловилася щодо звільнення від батьківського піклування артистки. Вона заявила, що Брітні Спірс стане джерелом натхнення для багатьох виконавиць і підтримала її.

"Думаю, історія Брітні Спірс стане джерелом натхнення для багатьох виконавиць", - передає видання Окей.

Співачка не змогла стояти осторонь, і відповіла їй вдячністю за слова на своїй сторінці в Instagram.

"Ще раз спасибі за добрі слова...ти теж мене натхнення, і я в захваті від цього вбрання !!!! Ти моє натхнення на весь рік і вітаю з твоїм приголомшливим фільмом! З любов'ю, B", — відповіла артистці Брітні Спірс.

Шанувальники артистки залишили безліч коментарів під фото: "Легенда підтримала легенду", "Королеви", "Гага у твоєму кутку! І ми теж!", "Ти легендарна", "Обожнюю бачити таку підтримку!", "Добре сказала Брітні! Леді Гага - це світ, як і ти для всіх нас. Радий, що ти нарешті вільна", "Будь обережна, кому ти довіряєш, Брит!".

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