Поп-идолу миллионов, американской певице Бритни Спирс, кажется, пошло на пользу избавление от жесткой опеки родителей - последние 13 лет за нее все решал отец Джейми Спирс.

39-летняя певица сейчас восстанавливается после "унижений", которых натерпелась от близких, и планирует сыграть свадьбу с Сэмом Асгари, с которым встречается уже пять лет.

В своем Инстаграм звезда опубликовала свежее фото, на котором предстала в милой блузке кремового оттенка с рукавами-фонариками, передает Politeka.net. Красиво уложенные волосы и аккуратный макияж дополнили образ - стоит отметить, поклонники Бритни давно не видели ее столь собранной и нарядной.

"Вау, я вижу сияние свободы, сестра!!! Красивая!!!"; "Позитивные флюиды весь 2021 год, давай, детка! 🔥"; "Бритни, с выдохом!!!"; "Нравятся твои волосы ❤️❤️"; "Принцесса поп-музыки, мы тебя любим! ❤️"; "Эти глаза🤍"; "Прическа сделана 💇‍♀️ макияж выглядит отлично 😍 Свобода ей так идет 🔥", - комментируют пользователи.

Отметим, избавившись от опеки родителей, Бритни Спирс сделала громкое заявление. Певица призвала посадить отца и мать в тюрьму за их унизительное обращение.

«Честно говоря, каждый день, когда я просыпаюсь, у меня сносит крышу от того, как моя семья могла сделать то, что сделала со мной... Это было деморализующе и унизительно! Я даже не упоминаю обо всех плохих вещах, которые они сделали со мной, за которые они должны быть в тюрьме... Да, включая мою мать, которая ходит в церковь!», — заявила Спирс.

Напомним, Бритни Спирс после двух неудачных браков показала, за кого выходит замуж

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