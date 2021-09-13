Американская поп-певица Бритни Спирс объявила о помолвке

Известная артистка показала, как светится от счастья, получив предложение руки и сердца, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда разместила кадры, которые снимал ее жених, в своем Инстаграм. Артистка похвасталась кольцом с большим драгоценным камнем на безымянном пальце.

"Я не могу поверить в это!!!!!!", - написала Бритни.

Предложение звезде сделал 27-летний возлюбленный - фитнес-тренер и актер Сэм Асгари. Пара встречалась перед помолвкой почти пять лет.

Асгари - сын эмигранта из Ирана. Мужчина познакомился с певицей на съемках клипа "Slumber Party" в 2016 году.

Стоит отметить, что в прошлом году Бритни начала борьбу против своих опекунов, а в августе 2021-го ее отец Джейми Спирс наконец отступил после 13 лет контроля. Известно, что опекуны управляли финансами певицы, и запрещали ей выходить замуж и рожать.

В результате такой победы помолвка стала возможной.

Примечательно, что за плечами артистки два неудачных брака. Впервые артистка вышла замуж по глупости в Лас-Вегасе в 2004 году за друга детства Джейсона Александра. Брак был аннулирован.

А во втором браке с танцором Кевином Федерлайном Бритни родила двоих сыновей. Брак также распался со скандалом об опеке над детьми.

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