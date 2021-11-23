Известная певица Леди Гага высказалась относительно освобождения Бритни Спирс от родительской опеки и поддержала её.

Как передает Politeka.net, 39-летняя Бритни Спирс является всемирно популярной певицей. Как известно, 13 лет она находилась под отцовской опекой. Сейчас артистка восстанавливается от жесткого попечения.

Так, на этот раз певица Леди Гага высказалась относительно освобождения от родительской опеки артистки. Она заявила, что Бритни Спирс станет источником вдохновения для многих исполнительниц и поддержала её.

"Думаю, история Бритни Спирс станет источником вдохновения для многих исполнительниц", — передает издание Окей.

Певица не смогла стоять в стороне, и ответила ей благодарностью за слова на своей странице в Инстаграм.

"Еще раз спасибо за добрые слова...ты тоже меня вдохновение, и я в восторге от этого наряда !!!! Ты мое вдохновение на весь оставшийся год и поздравляю с твоим потрясающим фильмом! С любовью, B", — ответила артистке Бритни Спирс.

Поклонники артистки оставили множество комментариев под фото: "Легенда поддержала легенду", "Королевы", "Гага в твоем углу! И мы тоже!", "Ты легендарная", "Обожаю видеть такую поддержку! ", "Хорошо сказала Бритни! Леди Гага - это мир, как и ты для всех нас. Рад, что ты наконец-то свободна", "Будь осторожна, кому ты доверяешь, Брит!".

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