Известная американская певица Бритни Спирс, которая недавно освободилась от отцовской опеки, показала, как изменилась и устроила танцы в разных нарядах.

Как передает Politeka.net, 39-летняя Бритни Спирс является всемирно популярной певицей. Как известно, 13 лет она находилась под отцовской опекой. Сейчас артистка восстанавливается от жесткого попечения, и вскоре собирается выйти замуж за актера Сэма Асгари.

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Бритни Спирс устроила танцы на фоне новогодней ёлки в ярких нарядах.

Сначала она показывает себя в красном платье, а потом обтягивающий наряд в леопардовом цвете.

Поклонники певицы оставили ей множество комментариев, где подчеркнули, что освобождение от опеки пошло ей на пользу.

"Боже мой, она такая милая, посмотри ей в глаза", "Вы выглядите просто очаровательно! Обожаю прическу и платье!", "Ты выглядишь намного счастливее", "Иди ко мне".

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