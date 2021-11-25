Бывшая невеста Владимира Кличко, с которой боксер был в отношениях около 9 лет, актриса Хайден Панеттьери, рассказала о своем приятном путешествии в компании близких.

Актриса начала строить карьеру еще в 90-х, пишет Politeka.net. Добиться большого успеха звезде не удалось, хотя она и была отмечена премией «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана в сериале «Нэшвилл».

Хайден Панеттьери недавно стала активнее вести свой Инстаграм, в котором показывает кадры из личной жизни. Так, на одном из новых фото бывшая возлюбленная Кличко рассказала, что летит на Таити вместе с близкими.

Публикация быстро собрала более 8000 лайков и много комментариев.

"Приятно вдвойне видеть твою улыбку за последние несколько дней ❤️", "Люблю тебя, прекрасна", "как и должна королева!!", "Желаю хорошо провести там время… и солнцезащитный крем! 🥵🥵❤️❤️❤️", "С Днем благодарения тебя и твою дочь", - написали пользователи сети.

Отметим, Владимир Кличко сделал предложение Хайден Панеттьери в октябре 2013 года, но свадьбу отложили из-за рождения дочери Кайи-Евдокии, а потом и вовсе отменили.

В сентябре этого года Владимир Кличко в программе Зірковий шлях рассказал, что дочь живет с его мамой, а сам он работает преподавателем в Швейцарском университете и Гарварде.

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