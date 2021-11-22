Бывшая невеста Владимира Кличко, с которой боксер был в отношениях около 9 лет, актриса Хайден Панеттьери обновила свой аккаунт в Instagram милым селфи.

Как сообщает Politeka.net, голливудская звезда Хайден Панеттьери и по совместительству бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко, отправилась в отпуск на Таити – крупнейший остров Французской Полинезии.

Первое фото спустя много месяцев молчания она опубликовала на днях в Instagram.

В отпуске компанию звезде Голливудских фильмов составил ее младший брат Дженсен. Хайден облачилась в красном спортивном костюме, который идеально оттенял загар. Образ дополнили солнцезащитные очки. Она нежится под солнечными лучами на яхте. Актриса демонстирует формы, наслаждясь моментом у бирюзового океана.

В сети также появилось новое фото американки с отдыха на экзотическом острове Муреа, где отчетливо видно, что за последние несколько лет фигура Хайден очень изменилась. На смену бикини - пришли полотенце и большая футболка.

Пользователи сети активно начали комментировать снимок Хайден: "Абсолютно захватывающе", "Выглядит как никогда красиво", "Какой замечательный пост вы сделали", "Всегда соблазнительно и красиво. Годы на тебе не сказались", "Я рада, что ты вернулась в инста, я скучал по тебе".

Напомним, что экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери прервала молчание, показав, как выглядит сейчас.

Как сообщала Politeka, 6-летняя дочь Кличко и Хайден Панеттьери не живет ни с папой, ни с мамой: новые подробности.

Также Politeka писала, что Хайден Панеттьери вернулась к парню, который ее избивал.