Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который участвует в шоу "Танці з зірками" с чемпионкой Ольгой Харлан рассказал о трюке, который он исполнил на паркете проекта.

Как пишет Politeka.net, об этом н написал на совей странице в Инстаграм и показал эффектные кадры.

«Это трюк со шпагатом последний раз я делал 20 лет назад. Тогда мне было 16. В следующий раз планирую повторить ещё через 20», - написал Дикусар.

Отметим, Дмитрий Дикусар восхитил не только поклонников, но и украинских звезд.

«Дима, как чёрный лебедь! Роскошные!», - написала актриса Ольга Сумская.

«Дима ❤», - такой комментарий оставила экс-солистка «НеАнгелов» Слава Каминская.

«Бог танца и растяжки», - написала психолог Наталья Холоденко, которая участвовала в первом сезоне «Маски».

"Дима, ну получилось же ОТЛИЧНО🔥🔥🔥 Считаю, нужно чаще практиковать. И не только шпагат", - написала блогер Дороти.

Ранее Politeka писала, что Ольга Харлан в шаге от победы на "Танцях з зірками" поделилась откровением о Дикусаре: "Мы с Димой...".

Напомним, что судья "Танців з зірками" Влад Яма разоткровенничался, кто навсегда изменил его жизнь: "Спасибо...".

A еще Politeka сообщала, что Кухар в розовых перьях неожиданно запела и бросилась в объятия Ямы: "Образ заставляет".