Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который участвует в шоу "Танці з зірками" с чемпионкой Ольгой Харлан рассказал о трюке, который он исполнил на паркете проекта.
Как пишет Politeka.net, об этом н написал на совей странице в Инстаграм и показал эффектные кадры.
«Это трюк со шпагатом последний раз я делал 20 лет назад. Тогда мне было 16. В следующий раз планирую повторить ещё через 20», - написал Дикусар.
Отметим, Дмитрий Дикусар восхитил не только поклонников, но и украинских звезд.
«Дима, как чёрный лебедь! Роскошные!», - написала актриса Ольга Сумская.
Редкое фото Софии Ротару с отцом всколыхнуло Сеть, как он выглядел: "Всегда в нашем сердце..."
Умер бывший мэр Киева Омельченко: первые подробности
Вирус не отступает, продолжая забирать жизни сотен украинцев: данные за сутки
Мощный взрыв на заводе пластмассы, местным советуют закрывать окна и двери: "Ворота в ад открыты"
Одесситов предупредили о жестких штрафах в аптеке: детали нового закона
«Дима ❤», - такой комментарий оставила экс-солистка «НеАнгелов» Слава Каминская.
«Бог танца и растяжки», - написала психолог Наталья Холоденко, которая участвовала в первом сезоне «Маски».
"Дима, ну получилось же ОТЛИЧНО🔥🔥🔥 Считаю, нужно чаще практиковать. И не только шпагат", - написала блогер Дороти.
Ранее Politeka писала, что Ольга Харлан в шаге от победы на "Танцях з зірками" поделилась откровением о Дикусаре: "Мы с Димой...".
Напомним, что судья "Танців з зірками" Влад Яма разоткровенничался, кто навсегда изменил его жизнь: "Спасибо...".
A еще Politeka сообщала, что Кухар в розовых перьях неожиданно запела и бросилась в объятия Ямы: "Образ заставляет".