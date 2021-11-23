Відома прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар притулилася до Влада Ями та заспівала йому пісню.

Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є відомою прима-балериною та однією з суддів шоу"Танці з зірками". Також, суддями проекту в новому сезоні виявилися Влад Яма і Макс Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса. Як відомо, вона одружена з артистом балету Олександром Стояновим, з яким часто виходить на сцену.

Так, цього разу танцівниця опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катерина Кухар в шикарній рожевій сукні з пір'ям і розрізом до стегна починає співати новорічну пісню "5 хвилин", а після притискається до Влада Ями й співає іншу пісню. Свій виступ вона назвала "Блакитний вогник на "Танцях з зірками".

"Передчуття свята", — підписала відео Кухар.

"Образ змушує", — пише танцівниця.

"Любити я раніше не вміла так...", — співає Катерина Кухар.

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