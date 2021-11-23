Известная прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар прижалась к Владу Яме и спела ему песню.
Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар является известной прима-балериной и одной из судей шоу "Танці з зірками". Также, судьями проекта в новом сезоне оказались Влад Яма и Макс Чмерковский, который заменил Григория Чапкиса. Как известно, она замужем за артистом балета Александром Стояновым, с которым часто выходит на сцену.
Так, на этот раз танцовщица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Екатерина Кухар в шикарном розовом платье с перьями и разрезом до бедра начинает петь новогоднюю песню "5 минут", а после прижимается к Владу Яме и поет другую песню. Своё выступление она назвала "Голубой огонек на "Танцах со звездами".
"Предвкушение праздника", — подписала видео Кухар.
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"Образ вынуждает", — пишет танцовщица.
"Любить я раньше не умела так...", — поет Екатерина Кухар.
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