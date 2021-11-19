Известная украинская балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала, как ее поздравляли с фейковой беременностью.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская балерины, судья шоу "Танці з зірками" и директор хореографического колледжа Екатерина Кухар огорошила всех новостью, что она "при надежде", но все оказалось совсем не так. Об этом звезда рассказала в интервью программе "Зірковий шлях".

Так, муж Кати Александр Стоянов, когда после одного из эфиров звездной жены услышал, что она "при надежде", подумал, что беременна. Говорит, даже чашку кофе из рук выронил.

"У меня выпала из рук чашка кофе, у меня убежало молоко, у меня взлетели продажи билетов по проектам, у меня выпали два седых волоса", - шутливо говорит Стоянов, описывая свое состояние.

Сама Кухар рассказала, что, когда после этого эфира вернулась в гримерку, ее телефон разрывался от звонков и сообщений с поздравлениями.

Однако, все оказалось куда более прозаично, ведь в том эфире Екатерина имела в виду, что она при "творческой надежде". Она вынашивала идею организации в Украине международного фестиваля "Серж Лифан Де Ля Данс".

Напомним, Екатерина Кухар в каске озадачила видом с рабочими на стройке: "Оставит след в истории".

Как сообщала Politeka, Монатик засветил Кухар в мини-платье на паркете "Танців з зірками": "Я в мурашках...".

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" нарвалась на критику, устроив битву эффектных платьев: "Тошнит от них".