Хореограф і танцюрист Влад Яма, який зараз судить проект" Танці з зірками", показав людину, яка змінила повністю її життя, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Влад Яма є популярним хореографом і танцюристом, який вже кілька сезонів судить шоу "Танці з зірками". У зірки є дружина Лілія і син Леон, який у пари з'явився в 2015 році, коли пара і одружилася. Влад нещодавно їздив відпочивати з дружиною і дитиною на Мальдіви, але вже повернувся назад до Києва. Не забуває танцюрист і про Instagram, де ділиться найцікавішим.

На новому фото Влад був у футболці, позуючи біля дерев'яних дверей. На руках у нього був син Леон, який грався на фото.

"Синку, ти повністю змінив моє життя! Люблю неймовірно! Вірю в тебе і знаю, що все вийде!. Спасибі Лілія Яма за це диво. Всіх з днем сина", - написав Влад.

Фанати, включаючи дружину Дмитра Монатіка Ірину Демічеву, поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Красиве фото", "як мило", " 100%".

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