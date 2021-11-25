Известная украинская певица, жена Потапа Настя Каменских очаровала новыми кадрами, сделанными на лестнице – артистка умеет выглядеть превосходно в любом месте.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилось фото, на котором она предстала в стильном плаще. Настя Каменских впечатлила томным видом, расположившись на перилах. В комментариях артистке оставили массу приятных и теплых слов.

«Анастасия! Вы очень крутая личность, а для многих пример для подражания», «Какая кошечка», «Красотка», «Ну слишком красивая, ну как так можно», «Какой соблазнительный кудряш, и как же вы хорошо на фотке получились! Ещё не удивлюсь, что это был первый дубль», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на фото у Каменских была крутая укладка, которая подчеркнула ее элегантный образ. Макияж сделал певицу еще прекраснее, чем она есть на самом деле. Добавим, что на фото Настя выглядела значительно моложе своих лет.

Напомним, что Каменских удивила признанием и рассказала, кто им с Потапом готовит: "По два блюда...".

Как сообщала Politeka, Каменских после душа показала, какой бывает по утрам: "Я лично за салатовый".

Также Politeka писала, что Каменских в короткой юбке сверкнула соблазнительными формами: кадры.