Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно презентувала ліричне відео з молодим співаком, показала вдома, як виглядає зазвичай її ранок.

Настя Каменських є не тільки популярною співачкою, але і досить відомим блогером в Instagram і Тік-Ток. Причому зірка любить показувати різні моменти зі свого життя, показувати будинок і тренування.

В цей раз Каменських показала без макіяжу і фотошопу, який її бачить Потап вранці. Сонна Настя в рожевій піжамі запропонувала фанатам "зібрати" її до цього дня. Спочатку вона показала свій досить скромний сніданок-зірка захотіла яєчню з беконом.

Після Каменських запропонувала вибрати стиль зачіски, яку вона зробить для сьогодні. На завершення разом з шанувальниками Каменських вибрала одяг – салатовий светр, який приховав фігуру зірки.

"Середовище буде дуже насичено. Допоможете зібратися? А по светрах який варіант? Я особисто за салатовий" - писала Настя під кадрами.

Рана Настя поділилася знімком, на якому позує вдома за столом. Каменських виглядала дуже невимушено: вона була без макіяжу, в домашньому одязі і з заколотими наверх волоссям.

"Сніданок-один з найприємніших моментів дня. Люблю проводити його без гаджетів, в тиші або під улюблену музику і дивитися як разом зі мною за вікном прокидається світ"» - зізналася Каменських.

Нагадавши, Каменських кардинально змінила образ і звернулася до українців.

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