Популярная украинская певица Джамала, которая принимала участие в последнем сезоне шоу «Танцы со звездами», неожиданно засветилась на месте известной телеведущей Кати Осадчей.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм программы «Світське життя» появились фотографии с премьеры фильма «Дом Гуччи». На фото Джамала в эффектном платье красовалась рядом с не менее эффектной Надей Дорофеевой. Девушки выглядели превосходно, буквально устроив модную битву на красной дорожке.

«Светская репортерка на этой неделе – народная артистка Украины @jamalajaaa. Вместе ходили на премьеру ленты «Дом Гуччи» и допрашивали всех звездных коллег», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях звездам оставили массу приятных слов.

«Джамала такая красивая», «Непревзойденная Джамала», «Две красотки», «Надя умеет выглядеть круто в любом наряде», «Какие красивые», «Джа справится с любой ролью», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Катя Осадчая улетела в командировку за границу, а ее место на светском мероприятии заняла Джамала, которая брала интервью у украинских звезд.

Напомним, что Дорофеева похвасталась осенним образом: "С темными волосами похожа на…".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева очаровала видом с гулькой на голове: "А это я такая".

Также Politeka писала, что Дорофеева заговорила о своих гонорарах: "Понимаю, почему так мало...".