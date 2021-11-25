Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, якою займається продюсерський центр Олексія Попапенка (Потапа) Mozgi Entertainment, торкнулася теми гонорарів.
Як пише Politeka.net, колишня солістка дуету «Время и Стекло», яка зараз будує сольну кар'єру, розповіла про це в інтерв'ю Маші Єфросиніній.
Надя Дорофєєва зазначила, що спочатку фінансовими в продюсерському центрі MOZGI займалася його співзасновниця, екс-дружина Потапа Ірина Горова.
"Тоді я подумала, Боже мій, ну яка вона жорстка, а зараз я розумію, що як круто, що Іра спочатку будувала все про бізнес», - зізналася співачка.
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Надя Дорофєєва додала, що зараз її думка дуже змінилася.
"Зараз, перебуваючи в якості не підопічного, а вже партнера проекту, Я розумію, чому, наприклад, спочатку так мало платили проекту і артистам. Я тепер по-іншому вже на все це дивлюся", - розповіла артистка.
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