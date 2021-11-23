Популярна українська співачка Надя Дорофєєва на новому фото в Instagram показала головний предмет свого гардеробу для цієї осені.

Як пише Politeka.net, колишня солістка дуету "Время и Стекло" поділилася новою публікацією в соцмережі.

Дорофєєва вирішила показати шанувальникам свій теплий осінній образ. Співачка сфотографувала себе в дзеркалі на тлі гардеробу, який в їх з Володимиром Дантесом будинку займає цілу кімнату. На фото Надя продемонструвала, як одягається в листопадові холоди.

Співачка вибрала вільні світлі джинси, білі кросівки, білий светр і коротку, але теплу блідо-зелену куртку. Однак, головним елементом образу став довгий вовняний шарф в синьо-бежеву клітку. Як зізналася сама Дорофєєва, в цьому сезоні він став її справжнім коханням.

"Шарф - мій особистий краш цієї осені", - написала співачка.

На її пост відповіла прийомна дочка Потапа Наташа Горова.

"Ти мій гайд по стилю", - написала дівчина.

Шанувальники Дорофєєвої також не змогли пройти повз.

"Новопассит - мій особистий краш цієї осені", "красуня ти найкраща співачка а голос твій з пісень кайф", "Я хочу такий лук", "ця дуже красива дама провокує любов до шарфів, обережно!", "Який стиль обожнюю твій стиль", "з темним волоссям дуже схожа на Білосніжку", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дорофєєва начепила крила ангела і корсет, дивуючи незвичайним чином.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва покрасувалася в екстравагантному вбранні, розлютивши українців.

Також Politeka писала, що Дорофєєва начепила крила ангела і корсет, дивуючи незвичайним чином.