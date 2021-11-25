Известный американский рэпер Канье Уэст намерен сделать все возможное для того, чтобы вернуть семью – о своем намерении артист заявил во время мероприятия в честь Дня благодарения.

Как пишет Politeka.net, 44-летний Канье Уэст признал, что совершал ошибки в их с Ким Кардашьян браке. Однако он серьезно настроен вновь сойтись с женой. По словам рэпера, он делал неприемлемые вещи, но он хочет искупить свои ошибки.

«Когда Бог воссоединит Кимье, это повлияет на миллионы семей. Они увидят, что могут пройти через все трудности», - заявил Канье Уэст во время благотворительного вечера.

В планах рэпера переехать поближе к семье, чтобы проводить с ними больше времени.

Впрочем, Ким Кардашьян, похоже, не разделяет желания мужа. Известно, что звезда встречается с комиком Питом Дэвидсоном. При этом в американских СМИ пишут о том, что роман Кардашьян может быть всего лишь пиар-ходом.

Отметим, что звездная пара рассталась после громких и обидных заявлений рэпера в адрес супруги.

Как известно, Канье Уэст и Ким Кардашьян поженились в 2014 году, хотя вместе они были с 2012 года. Модель родила рэперу двоих детей, еще двоих детей паре родила суррогатная мать. После того, как артист принял решение баллотироваться в президенты США у супругов начались проблемы. Кроме этого, стало известно, что мужчина страдает от биполярного расстройства, о котором долгое время молчала Ким. После того, как звезды разошлись, обоим из них приписывали романы с другими знаменитостями.

Напомним, что Ким Кардашьян в купальнике на ниточках очаровала формами: «Богиня красоты».

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в очень тесном платье сравнили с персонажем «Семейки Адамс».

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