Американська світська левиця, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян вразила розкішною фігурою в тісній обтягуючій сукні.
Як пише Politeka.net, в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в неймовірно привабливому вбранні. Вона позувала в обтягуючій чорній сукні, яка ідеально підкреслила її фігуру і вигини.
Як відомо, Кім Кардашьян випускає власний одяг і нижню білизну. Цю сукню вона презентувала своїм шанувальникам, примірявши на себе.
"Тільки що скинула м'яке лаунж-плаття з довгими рукавами. Вони такі зручні і приголомшливі. Ви можете носити їх в ліжку або поза домом як бавовняну сукню", - підписала фото зірка.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Найкрасивіша", «Я думав, що це Мортісія Аддамс», «яка ж ти розкішна», «фігура просто диво», «ти чарівна», «Круто виглядаєш», "очей не відірвати", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Кім Кардашьян далека від стандартних параметрів краси, але свою фігуру вона вважає козирем.
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