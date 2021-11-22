Американская светская львица, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян впечатлила роскошной фигурой в тесном обтягивающем платье.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в невероятно притягательном наряде. Она позировала в обтягивающем черном платье, которое идеально подчеркнуло ее фигуру и изгибы.

Как известно, Ким Кардашьян выпускает собственную одежду и нижнее белье. Это платье она презентовала своим поклонникам, примеряв на себя.

«Только что сбросила мягкое лаунж-платье с длинными рукавами. Они такие удобные и потрясающие. Вы можете носить их в постели или вне дома как хлопковое платье», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Самая красивая», «Я думал, что это Мортисия Аддамс», «Какая же ты роскошная», «Фигура просто загляденье», «Ты очаровательная», «Круто выглядишь», «Глаз не оторвать», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Ким Кардашьян далека от стандартных параметров красоты, но свою фигуру она считает козырем.

Напомним, что Ким Кардашьян в мини-купальнике выставила напоказ свои достоинства: «Что за кошечка?».

Ранее Politeka писала, что Ким Кардашьян в крошечном купальнике пошалила в джакузи: "Дорвалась".

A еще Politeka сообщала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами: «Ангел с небес».