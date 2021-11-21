Світська левиця Кім Кардашьян після новини про розлучення не стала закриватися в собі, навпаки-зірка все частіше показує кадри з відпочинку і захоплює фігурою в купальниках.

Кім Кардашьян є всесвітньо відомою моделлю, яка далека від стандартних параметрів краси. Причому знаменитість це не тільки не бентежить – вона вважає свою фігуру козирем.

Кім вже багато років демонструє різні образи і хвалиться пишними стегнами в одних купальниках, зірка навіть створила свою колекцію білизни, а її сестра Кайлі Дженнер представила лінійку купальників.

У новому бікіні Кардашьян змогла звернути увагу на щасливу відпустку: «моє щасливе місце 🖤» - пише вона під фото.

Шанувальники відповідають: "інший рівень; Малятко на новому стилі; добре HotPocket😍 🔥❤; це під великим кутом ... Піт зрозумів це? 📸 ; Джакузі! Дорвалася😂; Піт, напевно, фотографує, так?; Ти така гарна, Кім, омг; ви можете повірити, що у нас навіть немає джакузі; схоже, вона нарешті отримала це джакузі".

Нагадавши, Кім Кардашьян в ніжному купальнику вразила формами і порадою: "Каньє, як ти втрачаєш таку жінку".

Як повідомляла Politeka, Сестричка Кардашьян в кислотному бікіні блиснула ідеальними вигинами:"Богиня".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в білосніжному мікро-ТОПі зачарувала вигинами тіла:»Ангел з небес".