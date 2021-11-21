Светская львица Ким Кардашьян после новости о разводе не стала закрываться в себе, наоборот - звезда все чаще показывает кадры из отдыха и восхищает фигурой в купальниках.
Ким Кардашьян является всемирно известной моделью, которая далека от стандартных параметров красоты. Причем знаменитость это не только не смущает – она считает свою фигуру козырем.
Ким уже много лет демонстрирует разные образы и хвастается пышными бедрами в одних купальниках, звезда даже создала свою коллекцию белья, а ее сестра Кайли Дженнер представила линейку купальников.
В новом бикини Кардашьян смогла обратить внимание на счастливый отпуск: «Мое счастливое место 🖤» - пишет она под фото.
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Поклонники отвечают: «Другой уровень; малышка на новом стиле; Хорошо HotPocket 😍🔥❤; Это под большим углом ... Пит понял это? 📸; Джакузи! Дорвалась😂; Пит, наверное, фотографирует, да?; Ты такая красивая, ким, омг; Вы можете поверить, что у нас даже нет джакузи; Похоже, она наконец получила это джакузи».
Напомним, Ким Кардашьян в нежном купальнике поразила формами и советом: "Канье, как ты теряешь такую женщину".
Как сообщала Politeka, Сестричка Кардашьян в кислотном бикини сверкнула идеальными изгибами: "Богиня".
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами тела: «Ангел с небес».