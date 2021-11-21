Светская львица Ким Кардашьян после новости о разводе не стала закрываться в себе, наоборот - звезда все чаще показывает кадры из отдыха и восхищает фигурой в купальниках.

Ким Кардашьян является всемирно известной моделью, которая далека от стандартных параметров красоты. Причем знаменитость это не только не смущает – она считает свою фигуру козырем.

Ким уже много лет демонстрирует разные образы и хвастается пышными бедрами в одних купальниках, звезда даже создала свою коллекцию белья, а ее сестра Кайли Дженнер представила линейку купальников.

В новом бикини Кардашьян смогла обратить внимание на счастливый отпуск: «Мое счастливое место 🖤» - пишет она под фото.

Поклонники отвечают: «Другой уровень; малышка на новом стиле; Хорошо HotPocket 😍🔥❤; Это под большим углом ... Пит понял это? 📸; Джакузи! Дорвалась😂; Пит, наверное, фотографирует, да?; Ты такая красивая, ким, омг; Вы можете поверить, что у нас даже нет джакузи; Похоже, она наконец получила это джакузи».

Напомним, Ким Кардашьян в нежном купальнике поразила формами и советом: "Канье, как ты теряешь такую женщину".

Как сообщала Politeka, Сестричка Кардашьян в кислотном бикини сверкнула идеальными изгибами: "Богиня".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами тела: «Ангел с небес».