Сын актрисы Анастасии Заворотнюк, которая три года борется с раком, Майкл Стрюков, похоже, собрался узаконить отношения со своей возлюбленной.

21-летний юноша, который делает музыкальную карьеру, презентовал в Инстаграм свой первый сингл, сообщив в подписи, кому благодарен за помощь, передает Politeka.net.

В частности, сын звезды "Моей прекрасной няни" поблагодарил свою девушку-художницу Софию, нарисовавшую обложку к синглу. Парень уже называет ее своей женой.

"Отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто поддержали сея незаурядную авантюру😆 А именно: моей жене, пока только гражданской, но это пока) и одновременно художнице данной обложки", - говорится в сообщении.

Примечательно, что в комментариях откликнулась будущая невестка Заворотнюк. Девушка, в свою очередь, поблагодарила Стрюкова за то, что "больше не боится".

"Кто сам не сдастся, тот непобедим". Спасибо, что следуешь этому сам, еще и не даешь сдаться другим. Спасибо, что пишешь музыку, под которую и смеяться, и плакать, но - не сдаться. Спасибо, что больше не боюсь. И дальше - больше, мой милый!🖤🖤🖤", - отмечено в комментарии.

У девушки немного фото в Инстаграм, в основном ее рисунков.

Пользователи кинулись поздравлять сына Заворотнюк - только вот непонятно, с выходом сингла или со скорой свадьбой?

"Ты просто крутейший😍 Здоровья твоей семье, и удачи в музыкальной карьере🔥"

"Поздравляю!!!!))))"

"мне очень понравились взрыв мозга🔥 круто живо🔥 удачи! А на стихи музыку пишешь? Продвигается дальше очень интересно 🙏🏻😉🔥"