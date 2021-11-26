Известная украинская актриса, бывшая «холостячка» и судья шоу «Україна має талант» Ксения Мишина примерила жаркий образ на отдыхе.

Как пишет Politeka.net, знаменитость взбудоражила новыми кадрами в своем Инстаграм. Сейчас Ксения находится в ОАЭ, где наслаждается отдыхом в роскошных условиях. Звезда ранее уже делилась фотографиями в соблазнительном образе, сделанными во время поездки, а теперь решила продолжить в том же стиле.

На новых снимках Мишина позировала вечером на фоне белых колонн. Звезда была одета в необычное черное платье с большими вырезами на груди и животе, из-за которых наряд выглядел как раздельная юбка, лифчик и болеро.

В таком виде Мишина эффектно демонстрировала фигуру в томных позах.

«Творим на закате», - подписала кадры актриса.

Ее поклонники пришли в восторг от увиденного.

«Ты лучшая», «Плачу, от того что не моя», «Лучшая холостячка!», «Вы шикарная ,но платье отстой», «Ксюшка супер, самая лучшая, прекрасная, удивительная, чудесная, восхитительная. Просто класс», «Словами не передать насколько красива», «Какие-то странные фото в последнее время... Не разделяю чувства восторга», «Фотки кому-то назло?», - пишут люди.

Напомним, Ксения Мишина в модном купальнике подразнила выдающимися объемами.

Как сообщала Politeka, Мишина в откровенном наряде наслаждается жизнью в Абу-Даби после разрыва с Эллертом.

Также Politeka писала, что Ксения Мишина заинтриговала кадрами с отдыха на экзотическом острове.