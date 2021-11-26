Украинская актриса, главная героиня шоу первого сезона шоу «Холостячка» и судья "Україна має талант" Ксения Мишина поделилась видео с отдыха.

Как сообщает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

Ксения Мишина отдыхает на острове Саадият в Персидском заливе, недалеко от Абу-Даби. Она остановилась в роскошном пятизвездочном отеле с частной пляжной зоной.

«Пусть победит любовь», - написала артистка в новом посте.

Ксения Мишина показала видео, как она бежит к морю.

«Ух ты ❤», «Это очень красиво», «Хорошего отдыха вам, и пусть любовь 💘 вас всегда сопровождает», «Любовь сильнее всего», «Красота», «Очень красиво», «И пусть весь Мир подождет», «Как прекрасно 😍. Хорошего Вам отдыха наша прекрасная Ксения», «Кайф», - комментируют кадры фолловеры артистки.

Напомним, "Україна має талант", двойник знаменитого певца покусился на сердце "Холостячки" Мишиной: "Эллерт, Элвис...".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина положила глаз на кресло судьи "Танців з зірками" Кухар: "Вот это заявка".

Также Politeka писала, что Мишина затянула формы в кожу на "Україна має талант", фото: "Сразу золотая кнопка".