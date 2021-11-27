Украинская актриса, главная героиня шоу первого сезона шоу «Холостячка» и судья "Україна має талант" Ксения Мишина решила показать свой новый купальник и красивый пейзаж на отдыхе.
Актриса много времени проводит на съемочной площадке, успевает сниматься сразу в нескольких проектах и совмещает работу также со своим участием в украинском шоу талантов в качестве судьи. В этот же раз Ксения решила показать в Инстаграм, как проходят ее уже не рабочие будни.
Недавно Мишина отправилась на жаркий отдых, где с первого же дня решила показать, как проходит время на отдыхе вместе с подругами. Не забыла при этом Мишина показать новый и трендовый купальник, который восхитил ее своим удобным дизайном.
Как видно на кадрах, Мишиной идет синий цвет, а простой цветочный принт гармонично завершает образ. Волосы звезда завязала в высокий хвост, как обычно. А вот в бассейне уже Мишина покрасовалась с распущенными локонами, показывая также и фигуру.
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"посмотрите, какой красивый! Фишка у него в том, что он сделан из технологичной ткани, которая пропучкает через себя лучи солнца. Загар будет равномерный! Прям спасательница Малибу!" - шутит артистка.
Напомним, Ксения Мишина отдыхает на острове Саадият в Персидском заливе, недалеко от Абу-Даби. Она остановилась в роскошном пятизвездочном отеле с частной пляжной зоной.
«Пусть победит любовь», - написала артистка в новом посте. Ксения Мишина показала видео, как она бежит к морю.
«Ух ты ❤», «Это очень красиво», «Хорошего отдыха вам, и пусть любовь 💘 вас всегда сопровождает», «Любовь сильнее всего», «Красота», «Очень красиво», «И пусть весь Мир подождет», «Кайф», - пишут фанаты.
Напомним, "Україна має талант", двойник знаменитого певца покусился на сердце "Холостячки" Мишиной: "Эллерт, Элвис...".
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина положила глаз на кресло судьи "Танців з зірками" Кухар: "Вот это заявка".
Также Politeka писала, что Мишина затянула формы в кожу на "Україна має талант", фото: "Сразу золотая кнопка".