Украинская актриса, главная героиня шоу первого сезона шоу «Холостячка» и судья "Україна має талант" Ксения Мишина решила показать свой новый купальник и красивый пейзаж на отдыхе.

Актриса много времени проводит на съемочной площадке, успевает сниматься сразу в нескольких проектах и совмещает работу также со своим участием в украинском шоу талантов в качестве судьи. В этот же раз Ксения решила показать в Инстаграм, как проходят ее уже не рабочие будни.

Недавно Мишина отправилась на жаркий отдых, где с первого же дня решила показать, как проходит время на отдыхе вместе с подругами. Не забыла при этом Мишина показать новый и трендовый купальник, который восхитил ее своим удобным дизайном.

Как видно на кадрах, Мишиной идет синий цвет, а простой цветочный принт гармонично завершает образ. Волосы звезда завязала в высокий хвост, как обычно. А вот в бассейне уже Мишина покрасовалась с распущенными локонами, показывая также и фигуру.

"посмотрите, какой красивый! Фишка у него в том, что он сделан из технологичной ткани, которая пропучкает через себя лучи солнца. Загар будет равномерный! Прям спасательница Малибу!" - шутит артистка.

Напомним, Ксения Мишина отдыхает на острове Саадият в Персидском заливе, недалеко от Абу-Даби. Она остановилась в роскошном пятизвездочном отеле с частной пляжной зоной.

«Пусть победит любовь», - написала артистка в новом посте. Ксения Мишина показала видео, как она бежит к морю.

«Ух ты ❤», «Это очень красиво», «Хорошего отдыха вам, и пусть любовь 💘 вас всегда сопровождает», «Любовь сильнее всего», «Красота», «Очень красиво», «И пусть весь Мир подождет», «Кайф», - пишут фанаты.

Напомним, "Україна має талант", двойник знаменитого певца покусился на сердце "Холостячки" Мишиной: "Эллерт, Элвис...".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина положила глаз на кресло судьи "Танців з зірками" Кухар: "Вот это заявка".

Также Politeka писала, что Мишина затянула формы в кожу на "Україна має талант", фото: "Сразу золотая кнопка".