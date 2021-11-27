Известная украинская актриса, бывшая «холостячка» и судья шоу «Україна має талант» Ксения Мишина, отправшись на отдых вместе с подружками, показала свои новые купальники.

Ксения Мишина несколько дней назад улетела на отдых вместе с подружками, которых уже не раз показывала в социальной сети. При этом звезда не скрывает эмоций по поводу того, что у нее наконец-то выдалось свободное время.

В Инстаграм Ксения также начала показывать разные моменты из жизни и хвастаться модными купальниками. Если полгода назад звезду критиковали за то, что она на отдыхе всегда в одном купальнике, то в этот раз артистка полностью разнообразила свой гардероб.

Как можно заметить, Ксения может похвастаться уникальными образами и восхитить красотой. Длинные локоны, часто завязанные в хвост, не раз восхищали фанатов. А стройная фигура Мишиной часто служит поводом для зависти.

Ранее Мишина устроила интересную фотосессию на отдыхе. На новых снимках Мишина позировала вечером на фоне белых колонн. Звезда была одета в необычное черное платье с большими вырезами на груди и животе,

«Ты лучшая», «Плачу, от того что не моя», «Лучшая холостячка!», «Вы шикарная ,но платье отстой», «Какие-то странные фото в последнее время... Не разделяю чувства восторга», «Фотки кому-то назло?», - пишут люди.

Напомним, Ксения Мишина в модном купальнике подразнила выдающимися объемами.

Как сообщала Politeka, Мишина в откровенном наряде наслаждается жизнью в Абу-Даби после разрыва с Эллертом.

Также Politeka писала, что Ксения Мишина заинтриговала кадрами с отдыха на экзотическом острове.