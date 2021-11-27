Жена отечественно ведущего на ТВ Григория Решетника, ведущего романтического проекта "Холостячка" и "Україна має талант", Кристина, которая родила троих детей, показала, как отдыхает на острове Аруба, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Кристина официально оформила отношения с Григорием Решетником в начале десятых годов. Уже в 2013 у пары появился первый ребенок - сыночек, которого назвали Ваней. Через три года Кристина родила второго малыша - сыночка, которого назвали Димой, а в конце 2020 года третьего сына, которому имя дали Александр. Сейчас Кристина отдыхает в райском месте - на острове Аруба, который находится в Карибском море. Жена звезды активно ведет микроблоог Инстаграм, где делится кадрами из отпуска.

На новом фото Кристина похвасталась фигурой, надев белый купальник. Жена звезды улыбалась, позируя у моря.

"Доброе утро. У нас только начался день! Еще один прекрасный день здесь", - написала Кристина под фото в социальной сети Инстаграм

Фолловеры поставили более тысячи лайками и написали комплименты жене звезды:

"Невероятная красота", "Люблю".

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