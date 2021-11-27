Это было прекрасно

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который вышел в финал шоу "Танці з зірками" в паре с чемпионкой Ольгой Харлан, восхитил эффектными кадрами.

Как пишет Politeka.net, в полуфинале шоу Дмитрий Дикусар станцевал страстный вальс со своей партнершей и победительницей предыдущего сезона Сантой Димопулос. На своей странице в Инстаграм он показал эффектные кадры, и поблагодарил всех, кто причастен к постановке номера, в том числе и свою экс-супругу, главного хореографа "Танців з зірками" Алену Шоптенко.

По словам Дикусара, Шоптенко «из постановки к постановке улучшает своё мастерство и создаёт сверхсложную хореографию «тройничок».

«Бог Нептун и две богини 😍🔥🔥🔥. Завтра решающий бой», «Это было прекрасно», «Лучшие», «Какие вы всё-таки молодцы», «Великолепный Дмитрий🔥», - пишут в комментариях.

Ранее Politeka писала, что Ольга Харлан в шаге от победы на "Танцях з зірками" поделилась откровением о Дикусаре: "Мы с Димой...".

Напомним, что Дикусар, Онуфрийчук, Войтенко и другие откликнулись на возвращение Melovin'а в "Танці з зірками": "О Боже..."

A еще Politeka сообщала, что Дикусар очаровал Сумскую эффектным трюком на паркете: «Как чёрный лебедь»